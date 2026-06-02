Le Roi Mohammed VI a été reçu ce mardi 2 juin à Rabat, par le Président de l’État des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, a annoncé le Cabinet Royal dans un communiqué, précisant que cette audience s’est déroulée à la résidence de Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane qui effectue actuellement une visite privée au Royaume.

Cette rencontre précise le communiqué, «a été une occasion propice pour examiner et échanger les points de vue entre les dirigeants des deux pays au sujet des différentes questions et défis que connaît la scène internationale, en particulier celles qui concernent les États du Golfe et du Moyen-Orient ».

«Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des liens fraternels profonds ayant constamment uni les dirigeants des deux pays et les deux familles sœurs, ainsi que des relations de partenariat stratégique, de coopération fructueuse et de solidarité agissante existant entre le Maroc et les Émirats sous la sage conduite des deux dirigeants», conclut le communiqué.