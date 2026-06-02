Une semaine après son investiture, le 24 mai dernier, le nouveau Chef de l’Etat du Bénin, Romuald Wadagni, a entamé, hier lundi, une tournée dans la sous-région ouest-africaine.

Pour son premier déplacement officiel, le successeur de Patrice Talon s’est rendu à Lagos sur invitation de son homologue nigérian, Bola Ahmed Tinubu, pour une visite d’amitié et de travail, placée dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays.

Les deux Chefs d’Etat se sont entretenus sur les grands axes de la coopération bilatérale (sécurité, commerce, intégration régionale), et ce « dans un esprit de franchise et de vision partagée », selon un communiqué de Cotonou qui précise que le Bénin et le Nigéria entretiennent des liens d’interdépendance profonde sur les plans économique, humain et culturel.

« Cette première escapade diplomatique du Président Wadagni envoie un signal clair sur la doctrine d’action extérieure de son mandat : une diplomatie de proximité, proactive et résolument tournée vers le renforcement de la souveraineté collective de l’Afrique de l’Ouest », lit-on aussi dans le document.

Ce mardi, le dirigeant béninois devrait se rendre au Niger, avant de s’envoler pour le Burkina Faso, deux des trois pays de l’Alliance des Etats du Sahel (AES). Dans l’agenda du Président béninois, se trouvent également le Togo et la Côte d’Ivoire.

Rappelons que, lors de son discours d’investiture, Wadagni a fait part de sa volonté de resserrer les liens avec le voisinage. « Avec nos pays voisins, nous mettrons un accent particulier sur l’approfondissement de la coopération régionale. Le Bénin continuera d’agir pour la stabilité, le dialogue et le respect », a-t-il indiqué.