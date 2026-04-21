Le Secrétariat de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), organise, en collaboration avec le gouvernement allemand, des réunions de haut niveau, du 27 avril au 1er mai 2026 à Kinshasa, pour accélérer l’adhésion de la République démocratique du Congo (RDC) à trois protocoles économiques majeurs de l’organisation.

Il s’agit des Protocoles sur le commerce (1996) ; sur les transports, les communications et la météorologie (1996) ; ainsi que sur le commerce des services (2012), d’après un communiqué de l’organisation.

L’atelier est organisé conformément aux décisions du Conseil des ministres de la SADC afin d’aider la RDC à accélérer ses processus nationaux d’adhésion et de ratification des instruments d’intégration régionale.

Il vise à sensibiliser aux avantages économiques et de développement des Protocoles de la SADC, renforcer la compréhension de la Zone de libre-échange (ZLE) de la SADC par les parties prenantes, soutenir l’harmonisation des politiques et les processus législatifs nécessaires à l’adhésion, et faciliter le dialogue entre les décideurs politiques, les législateurs et le secteur privé.

Cet important rendez-vous réunira un large éventail de parties prenantes, notamment des Ministres et parlementaires, des hauts fonctionnaires, des dirigeants du secteur privé et associations professionnelles, ainsi que des experts techniques de la SADC et des partenaires de coopération.

D’après la SADC, qui compte 16 Etats membres, l’adhésion de la RDC à ces protocoles constitue une étape importante vers une intégration régionale plus poussée, la facilitation des échanges et la transformation économique au sein de la sous-région. L’organisation se dit déterminée à promouvoir une intégration économique régionale inclusive et à aider les Etats membres à tirer pleinement parti de la coopération.

A signaler que le gouvernement allemand soutiendra l’atelier de la semaine prochaine à travers le programme de coopération internationale pour le renforcement de l’intégration économique régionale de la SADC (GIZ-CESARE).