Le président russe, Vladimir Poutine, a salué, mercredi 03 juin, la croissance de 20 à 25 % des échanges bilatéraux sur l’année écoulée, avec la Tanzanie, et ce à l’occasion de la visite officielle de la Présidente tanzanienne, Samia Suluhu Hassan, à Moscou, s’inscrivant dans le cadre du renforcement des relations économiques entre les deux pays.

Qualifiant ce résultat d’« encourageant », Poutine a estimé, dans son discours de circonstance, que le potentiel à exploiter est encore immense. « Il existe assurément un potentiel de croissance supplémentaire, et nous avons toutes les cartes en main pour y parvenir », a-t-il indiqué.

Il a ciblé certains secteurs à haute valeur ajoutée, notamment l’énergie, l’exploration géologique, les transports et la logistique, la santé et l’éducation.

La Russie et la Tanzanie célèbrent, cette année, le 65e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. Le déplacement de Suluhu revêt un caractère historique, car marquant la première visite d’un dirigeant tanzanien en Russie depuis celle de Julius Nyerere en URSS en 1969.

Le Chef du Kremlin s’est félicité du fait que son homologue a choisi la Russie comme destination de sa première visite d’État à l’étranger depuis son investiture en novembre 2025. « Nous y voyons un signe très positif », a-t-il affirmé.

La présidente de la Tanzanie a déclaré que son voyage en Russie « permettra d’évoquer les enjeux » de la coopération bilatérale, mais aussi le « développement durable » du peuple. « C’est l’occasion pour nous d’échanger sur l’avenir de nos pays », a-t-elle poursuivi.

Samia Suluhu Hassan, qui séjourne en Russie jusqu’au 5 juin, devrait prendre part au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, principal forum économique de Moscou qui se tient du 3 au 6 juin 2026.