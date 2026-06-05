Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et de la préservation de la sécurité nationale, le Gouvernement malin a officiellement mis à prix la tête de sept importants chefs terroristes, chacun avec un prix particulier, allant de 500 millions à 2 milliards de francs CFA.

« Le Gouvernement de la République du Mali informe l’opinion publique qu’une récompense financière est offerte à toute personne fournissant des informations fiables, pertinentes et exploitables permettant l’arrestation ou la neutralisation des individus (…) désignés », indique un communiqué du ministère de la Sécurité.

Il s’agit, entre autres, d’Iyad Ag Ghali (2 milliards FCFA), de Hamadoun Hassan Sankaré, alias Amadou Kouffa (1,5 milliards de FCFA), d’Abdoulaye Mahamadou Bekaye Diallo, alias Doulé Bib de Nampala (1,5 milliard de FCFA), et d’Alghabass Ag Intallah (1 milliard de FCFA).

Les autorités soulignent que ces personnes sont activement recherchées par les services compétents pour leur implication présumée dans la planification, l’organisation et l’exécution d’actes terroristes ayant porté atteinte à la sécurité des personnes et des biens sur le territoire national.

La population est ainsi invitée à faire preuve de vigilance et à collaborer avec les Forces armées et de sécurité en transmettant toute information susceptible de contribuer à leur localisation.