La République centrafricaine (RCA) recevra un don de 90 millions de dollars, soit 53,1 milliards FCFA, de la part de la Banque mondiale, destiné à financer le désenclavement routier et l’accès à l’électricité, selon un communiqué de la Primature.

Cette information a été communiquée ce jeudi 4 juin à Bangui après une séance de travail entre le Premier ministre centrafricain, Felix Moloua, et une délégation conduite par le Directeur régional de la Banque mondiale pour l’Afrique centrale, Franz Drees-Gross. La Primature a évoqué « une bouffée d’oxygène (…) injectée dans l’économie centrafricaine. »

« Ce financement vise à désenclaver des régions clés et à améliorer l’accès à l’énergie pour les populations », a expliqué un membre de la délégation, à l’issue de la rencontre.

Concernant le volet routier, des mesures touchant deux corridors jugés stratégiques sont avancées, notamment la réhabilitation de l’axe Bangui – Gara-Mboulaï, ainsi que le bitumage du tronçon Bossembélé -Bossangoa, long de 145 km, qui relie la RN1 au nord du pays ; ce qui devrait permettre de fluidifier la circulation des biens et des personnes.

Côté énergie, deux autres mesures sont mises en avant, à savoir le renforcement de la centrale photovoltaïque de Danzi, située à 18 km de Bangui, visant l’augmentation de la production ; et nouveaux compteurs électriques « à prix accessible » destinés aux ménages à faibles revenus.