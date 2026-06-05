La Banque mondiale annonce un don de 90 millions de dollars pour moderniser des infrastructures en RCA

La Banque mondiale annonce un don de 90 millions de dollars pour moderniser des infrastructures en RCA

La République centrafricaine (RCA) recevra un don de 90 millions de dollars, soit 53,1 milliards FCFA, de la part de la Banque mondiale, destiné à financer le désenclavement routier et l’accès à l’électricité, selon un communiqué de la Primature.

Cette information a été communiquée ce jeudi 4 juin à Bangui après une séance de travail entre le Premier ministre centrafricain, Felix Moloua, et une délégation conduite par le Directeur régional de la Banque mondiale pour l’Afrique centrale, Franz Drees-Gross. La Primature a évoqué « une bouffée d’oxygène (…) injectée dans l’économie centrafricaine. »

« Ce financement vise à désenclaver des régions clés et à améliorer l’accès à l’énergie pour les populations », a expliqué un membre de la délégation, à l’issue de la rencontre.

Concernant le volet routier, des mesures touchant deux corridors jugés stratégiques sont avancées, notamment la réhabilitation de l’axe Bangui – Gara-Mboulaï, ainsi que le bitumage du tronçon Bossembélé -Bossangoa, long de 145 km, qui relie la RN1 au nord du pays ; ce qui devrait permettre de fluidifier la circulation des biens et des personnes.

Côté énergie, deux autres mesures sont mises en avant, à savoir le renforcement de la centrale photovoltaïque de Danzi, située à 18 km de Bangui, visant l’augmentation de la production ; et nouveaux compteurs électriques « à prix accessible » destinés aux ménages à faibles revenus.

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