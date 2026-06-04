Un Conseil des ministres, tenu mercredi à Abidjan, a entériné une prise de participation additionnelle de 1 500 actions d’une valeur globale de 3,5 milliards FCFA, représentant 15 % du capital social, acquises par l’État auprès de l’actionnaire majoritaire de la Compagnie minière du Baffin (CMB).

Le Gouvernement a adopté un décret autorisant cette augmentation de la participation financière de l’Etat au capital social de la CMB », société à participation financière publique minoritaire, et ce conformément à la législation en vigueur en matière de sociétés à participation financière publique.

Après cette transaction, la part détenue par l’Etat dans le capital social de la CMB passe de 10% à 25%, et se maintient à 5% pour la Société pour le développement minier de la Côte d’Ivoire (SODEMI), soit une participation financière publique de 30%, réduisant la part détenue par l’opérateur privé à 70%, précise le communiqué publié à l’issue de la réunion.