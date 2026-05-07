Un Conseil des ministres ivoirien a adopté lors de sa réunion hebdomadaire ce mercredi 06 mai à Abidjan, une ordonnance portant dissolution de la Commission Electorale Indépendante (CEI), ainsi que le projet de loi de ratification y afférent.

Le communiqué publié à l’issue de la réunion rappelle que la Commission Electorale Indépendante a été mise en place par la loi n°2001-634 du 09 octobre 2001, conformément à la Constitution du 1er août 2000 ; et au cours de ces vingt-cinq dernières années, l’organe électoral a eu en charge l’organisation et la supervision des élections nationales et du référendum.

Le Conseil a acté au terme du dernier cycle électoral, la dissolution de la CEI, suite aux nombreuses critiques dont fait l’objet cette institution.

Pour le gouvernement ivoirien, la dissolution de cet organe électoral ouvre la voie à l’avènement d’un nouveau mécanisme de gestion des élections à même de rassurer davantage les acteurs politiques et les Ivoiriens, et de garantir durablement la tenue d’élections apaisées.

Sur sa page Facebook, le président ivoirien, Alassane Ouattara revenant sur cette dissolution de la CEI, après la réunion du Conseil des ministres, a déclaré que «si des avancées notables ont été enregistrées», les cycles électoraux organisés au cours des vingt-cinq dernières années, ont suscité à diverses occasions, «des critiques et des réserves à l’endroit de cette institution».

Alassane Ouattara a précisé par ailleurs, que la décision du Conseil des ministres qu’il a présidé s’inscrit «dans un souci constant de consolidation de notre démocratie et de renforcement de la confiance des acteurs politiques et de nos concitoyens».