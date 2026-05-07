Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) a annoncé, mardi 05 mai, surveiller de près une situation sanitaire préoccupante relative à un foyer d’infections à hantavirus qui a été identifié à bord du navire de croisière international MV Hondius.

Le navire, qui a quitté Ushuaia (Argentine) le 20 mars dernier pour rejoindre les îles Canaries, transportait 147 personnes. Après le signalement, le 2 mai, d’un premier cas d’infections respiratoires graves parmi les passagers, au total, sept autres cas d’infection à hantavirus ont été identifiés deux jours plus tard, avant d’enregistrer trois décès parmi ces personnes infectées.

Le hantavirus provoque une fièvre et des troubles gastro-intestinaux, suivis d’une évolution rapide vers une pneumonie, un syndrome de détresse respiratoire aiguë et un choc. Il se transmet principalement à l’homme par contact avec les excréments, la salive ou l’urine de rongeurs infectés et n’est généralement pas associé à une transmission interhumaine soutenue.

Toutefois, la présence de cas groupés parmi les voyageurs dans un environnement confiné justifie une vigilance accrue et des investigations complémentaires afin de déterminer la source et le mode de contamination, prévient l’institution autonome de santé publique de l’Union africaine.

Face à cette menace, certains pays comme le Cap-Vert, les Pays-Bas, l’Espagne, l’Afrique du Sud et le Royaume-Uni ont mis en place une réponse internationale coordonnée, comprenant des enquêtes épidémiologiques, l’isolement et la prise en charge clinique, l’évacuation sanitaire et des analyses en laboratoire.

Le CDC Afrique dit suivre de près la situation et reste en contact avec les pays touchés afin de leur apporter le soutien nécessaire. A ce stade, précise-t-il, l’épidémie semble circonscrite à bord du bateau de croisière et le risque de contamination pour la population générale reste faible.

Cependant, l’institution appelle les Etats membres à renforcer la surveillance dans les services de santé portuaires, consolider les mesures de prévention et de contrôle des infections, et veiller à la notification rapide des cas suspects.

Le CDC Afrique conseille également aux voyageurs, de respecter les consignes des autorités sanitaires et de consulter un médecin s’ils développent certains symptômes (fièvre, fatigue, difficultés respiratoires…) durant ou après leur voyage.

A signaler enfin que le CDC Afrique organise ce jeudi 07 mai, un important briefing sur le programme de sécurité sanitaire et de souveraineté en Afrique (AHSS), y compris les dernières nouvelles sur les urgences sanitaires à travers le continent.