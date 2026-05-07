La Mission des États-Unis auprès de l’Organisation des Nations Unies (ONU) a fermement condamné les attaques au mortier perpétrées et revendiquées le mardi 5 mai par le Front terroriste sahraoui « Polisario » contre la ville sud-marocaine de Smara.

Dans un message publié dans son compte sur la plateforme X, la mission américaine a déclaré que «cette violence menace la stabilité régionale et les progrès vers la paix», ajoutant que «ces actions sont incompatibles avec l’esprit des récentes discussions» organisées en février dernier à Madrid et à Washington, par les Etats-Unis en présence des quatre parties au conflit (Maroc, Algérie, Mauritanie et front Polisario).

La mission diplomatique américaine a également souligné qu’il est temps «de mettre fin à ce conflit qui dure depuis 50 ans», rappelant que le Conseil de sécurité a notamment affirmé dans sa Résolution 2797, que «la proposition d’autonomie marocaine offre une voie claire vers la paix au Sahara occidental».

A la même occasion, les représentants des Etats-Unis aux Nations Unies ont exhorté «toutes les parties qui entravent la paix à s’engager sincèrement pour un avenir meilleur», concluant le message en déclarant que «le statu quo ne peut pas continuer».

Mardi dernier, rappelle-t-on, des milices armées du Polisario ont lancé trois projectiles qui ont chuté dans des endroits différents à Smara, dont deux ont terminé leur vol aux abords de la prison de la ville. Le front séparatiste a reconnu sa responsabilité dans ces attaques n’ayant occasionné aucun dégât matériel mais une femme a été blessée à la jambe et aux épaules, par les éclats de l’un des trois obus.

Cet incident vient aggraver le statut du mouvement séparatiste sahraoui aux connivences avérées avec des groupes armés terroristes s’activant au Sahel, au moment où le front Polisario parrainé et financé par le régime algérien, est dans le collimateur d’influents parlementaires républicains et démocrates des deux chambres du congrès des Etats-Unis, qui s’activent à faire adopter un proposition de loi portant sur le classement de l’entité sahraouie sur la liste américaine des Organisation terroristes.

L’un de ces parlementaires, le sénateur républicain Ted Cruz a appelé Washington à apporter une réponse ferme contre ce groupe terroriste qu’abrite l’Algérie, soulignant qu’il est «temps que les États-Unis reconnaissent la menace que représente cette organisation pour la stabilité régionale» au Maghreb et au Sahel.