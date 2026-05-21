Le ministre sénégalais des Finances et du Budget, Cheikh Diba a présidé, mardi 19 mai, la phase politique de la revue annuelle 2025 des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), en présence du Président de la Commission de l’Union Africaine (UA), Abdoulaye Diop.

Dans le cadre de son engagement au sein de la communauté ouest-africaine, le Sénégal a enregistré l’année passée, un taux de 76,45 % dans la mise en œuvre des réformes de l’UEMOA, a indique Cheikh Diba dans un communiqué, précisant qu’au total, 145 réformes et 5 projets communautaires ont été examinés lors de la revue annuelle 2025.

«Des progrès notables ont été enregistrés dans plusieurs secteurs prioritaires, notamment le développement humain et social, l’Union douanière ainsi que l’énergie», s’est félicité le ministre, ajoutant que «des marges de progression ont été identifiées dans les domaines du climat des affaires ainsi que de la culture et du tourisme».

Des mesures correctives ciblées seront engagées dès 2026 afin d’améliorer davantage le niveau de mise en œuvre des réformes communautaires.

A l’issue de l’évaluation, le Ministre des Finances et du Budget a réaffirmé la détermination du gouvernement à honorer avec rigueur et transparence, ses engagements communautaires, dans le cadre de la dynamique d’intégration régionale au service du développement de l’Afrique de l’Ouest.