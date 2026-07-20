Une nouvelle ère de coopération s’est ouverte, vendredi 17 juillet, entre le Bénin et le Groupe de la Banque mondiale (GBM), suite au lancement officiel à Cotonou, d’un Cadre de Partenariat Pays (CPP) 2026-2036 destiné à soutenir une transformation économique inclusive et durable de ce pays ouest-africain.

La cérémonie de lancement a enregistré la présence des membres du Gouvernement béninois, des représentants diplomatiques dans le pays, ainsi que des partenaires au développement.

Ce CPP 2026-2036, conçu pour accompagner les priorités de développement du Bénin au cours de la prochaine décennie, s’articule autour de trois axes majeurs, notamment le renforcement du capital humain à travers une meilleure nutrition, la santé et la formation des compétences ; l’amélioration de l’accès aux infrastructures essentielles ; et l’accélération de la transformation économique portée par le secteur privé, précise un communiqué officiel publié samedi. Le même cadre intègre les objectifs du Programme de prévention et de résilience visant à renforcer la stabilité et la cohésion nationales au Bénin.

La Directrice générale des opérations du GBM, Anna Bjerde a salué les ambitions portées par le Président du Bénin, Romuald Wadagni et son gouvernement, soulignant que le lancement du CPP intervient à un moment déterminant pour le pays, marqué par une nouvelle dynamique politique et par la vision stratégique « Alafia Bénin 2060 ».

Elle a également estimé que le nouveau partenariat entre la BM et le Bénin traduira cette ambition en résultats concrets au profit des jeunes et des entrepreneurs, estimant que l’investissement dans le capital humain et les infrastructures productives reste essentiel pour la croissance durable et créatrice d’emplois dans le pays.

Bjerde a, par ailleurs, réaffirmé l’engagement du GBM à accompagner les efforts engagés par le Bénin pour renforcer la compétitivité de son économie nationale et améliorer durablement les conditions de vie des populations.

Pour sa part, le Ministre béninois de l’Économie, des Finances et de la Coopération, Aristide Medenou a indiqué que ce nouveau CPP s’aligne parfaitement sur les priorités nationales, en particulier en matière d’agriculture, de développement du secteur privé et d’emploi des jeunes.

Le gouvernement béninois considère ce CPP 2026-2036 comme un moteur pour accélérer la transformation socio-économique du pays, renforcer sa résilience et offrir davantage d’opportunités aux générations futures.