Le sélectionneur (français) du Togo, Parice Neveu a livré ce mercredi 20 mai, ses impressions autour du tirage au sort des Poules des éliminatoires de la «CAN PAMOJA 2027» de football. Les Eperviers du Togo sont logés dans le Groupe I aux côtés de l’Algérie, de la Zambie et du Burundi.

«Heureusement pour nous, le Togo n’est pas tombé dans le Groupe d’un des pays organisateurs. Dans ces groupes-là, il n’y a qu’une seule place qualificative disponible, ce qui rend la compétition encore plus difficile», a tenu à assurer le technicien français qui s’est dit «convaincu qu’avec un engagement total, de la discipline et beaucoup de détermination, nous pouvons atteindre notre objectif qui est de qualifier le Togo pour la CAN 2027».

«L’Algérie reste une grande nation du football africain avec beaucoup d’expérience au haut niveau, mais il ne faut pas oublier qu’il y aura deux équipes qualifiées dans ce groupe. Nous allons jouer nos chances avec ambition et détermination», a déclaré le sélectionneur français qui concède avoir déjà joué contre la Zambie et le Burundi durant sa carrière.

«La Zambie et le Burundi sont des sélections que je connais bien (…) Ce sont des adversaires compétitifs, avec leurs qualités et leurs particularités», a complété Parice Neveu.

Pour autant, le coach de l’équipe togolaise reste focalisé sur le développement d’un «projet sportif pour les Éperviers». «Aujourd’hui, nous sommes dans une dynamique de reconstruction, mais la reconstruction n’empêche pas l’ambition. Nous devons continuer à travailler, progresser dans plusieurs secteurs et avancer avec davantage d’exigence», se veut optimiste le sélectionneur français qui a déjà programmé un rassemblement pour ses joueurs au mois de juin prochain, dans le cadre de leur préparation pour les éliminatoires.