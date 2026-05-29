Les Nations Unies célèbrent la Journée internationale des Casques bleus, ce vendredi 29 mai, rendant hommage à toutes les femmes et à tous les hommes qui servent au sein des opérations de maintien de la paix de l’ONU, et honorant la mémoire de ceux qui ont perdu la vie au service de la paix.

Alors qu’une cérémonie spéciale sera organisée le 5 juin prochain au Siège de l’ONU à New York, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, remettra la prestigieuse « médaille du capitaine Mbaye Diagne pour courage exceptionnel » au sergent uruguayen, Matias Reyes.

Ce soldat se serait distingué pour son action héroïque, au début de l’année 2025 à Goma, dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC) confrontée à une crise due à la présence des groupes armés. Cette médaille constitue la plus haute récompense du maintien de la paix.

Guterres remettra également des distinctions à d’autres soldats, et décernera la médaille Dag Hammarskjöld à titre posthume à 68 Casques bleus (militaires, policiers et civils) qui ont fait le sacrifice ultime dans l’exercice de leurs fonctions, dont 59 ont péri l’an dernier.

« En cette Journée internationale, nous rendons hommage aux Casques bleus et réaffirmons notre responsabilité partagée de respecter et de renforcer leur action. Nous rendons hommage aux près de 4 500 Casques bleus qui ont perdu la vie depuis 1948, dont 59 l’année dernière », a indiqué le Chef de l’ONU dans son message de circonstance publié jeudi.

Il a rappelé que « les attaques contre les Casques bleus constituent de graves violations du droit international humanitaire, et les États Membres doivent s’acquitter de leurs obligations afin d’assurer, en tout temps, la sûreté et la sécurité du personnel des Nations Unies».

Pour sa part, Jean-Pierre Lacroix, Secrétaire général adjoint aux opérations de paix, a déclaré que « dans une période marquée par la recrudescence des conflits et la raréfaction des ressources, les Casques bleus des Nations Unies continuent de protéger les civils, d’empêcher l’escalade de la violence et d’entretenir l’espoir dans certains des environnements les plus difficiles au monde».

Aujourd’hui, plus de 50.000 soldats de la paix (civils, militaires et policiers) servent sous le drapeau des Nations Unies à travers le monde, souligne l’ONU.