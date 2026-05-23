À l’occasion de l’Aïd Al-Adha, le Roi du Maroc, Mohammed VI a accordé sa grâce aux supporters sénégalais condamnés pour des troubles commis lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN) 2025, que le Royaume Maroc avait organisée entre décembre 2025 et janvier 2026, a annoncé le Cabinet Royal dans un communiqué publié ce samedi 23 mai.

«Vu les relations fraternelles séculaires qui lient le Royaume du Maroc et la République du Sénégal, et à l’occasion de l’avènement de Aïd Al-Adha», Sa Majesté le Roi Mohammed VI, indique le communiqué, «a bien voulu accorder, pour des considérations humaines, Sa Grâce Royale aux supporters sénégalais condamnés pour des infractions commises à l’occasion des compétitions de la Coupe d’Afrique des Nations, organisées par le Royaume du Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026».

La Grâce royale, ajoute la même source, témoigne de la solidité « des liens profonds d’amitié, de fraternité et de coopération unissant le Royaume du Maroc et la République du Sénégal » et illustre «la permanence des valeurs cardinales qui fondent l’identité marocaine, au premier rang desquelles, la clémence, la bienveillance, la générosité et l’esprit de tolérance ».

Le Souverain marocain a sai la même occasion de l’Aïd Al-Adha Al Moubarak, pour présenter «Ses vœux sincères à Son Frère Son Excellence le président M. Bassirou Diomaye Faye, aux autorités et au peuple sénégalais frère», conclut le communiqué.