La ministre d’État britannique chargée du Développement international et de l’Afrique, Jennifer Chapman a promis au président congolais, Félix Tshisekedi, ce jeudi 28 mai à Kinshasa, une aide d’urgence de 20 millions de livres sterling du Royaume-Uni à la République démocratique du Congo (RDC), pour soutenir sa riposte contre la nouvelle épidémie de la maladie à virus Ebola due à la souche Bundibugyo.

Jennifer Chapman a déclaré dans un communiqué publié à l’issue d’un entretien avec le président congolais, Félix Tshisekedi, qu’‎«au regard des relations que nous entretenons avec la RDC, j’ai tenu à venir m’enquérir personnellement de l’évolution de la riposte à Ebola, et pour offrir notre soutien qui est toujours disponible pour accompagner le leadership congolais en la matière ».

La ministre britannique a salué l’expertise avérée de la RDC dans la gestion du virus Ebola. « Nous savons que la RDC a une grande expérience concernant Ebola et nous avons tenu, à cet effet, à y ajouter notre soutien en vue de se rassurer de l’efficacité de la riposte pour sauver des vies et mettre en sécurité les personnes ainsi que leurs familles », a-t-elle ajouté. ‎

Le communiqué précise que ce soutien britannique vise prioritairement à fournir des équipements de protection individuelle (EPI) aux agents de santé de première ligne ; à renforcer la surveillance épidémiologique et le suivi des cas contaminés.

A cela s’ajoutent le souci d’améliorer les systèmes d’approvisionnement en eau, d’hygiène et d’assainissement (WASH), ainsi que le soutien des structures de maternité et de protection des femmes, particulièrement vulnérables pendant cette crise.

Alors que la souche Bundibugyo, en circulation actuellement en RDC et en Ouganda en l’absence de vaccin et de traitement homologués, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a affirmé avoir identifié plusieurs traitements et vaccins candidats qui pourraient être évalués dans le cadre d’essais cliniques.