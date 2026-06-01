La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et la Confédération des Industries finlandaises (EK) ont officialisé un nouveau partenariat à Helsinki, visant à renforcer les relations économiques et industrielles entre le Maroc et la Finlande, notamment à travers la création du Conseil d’Affaires Maroc-Finlande, annonce un communiqué publié ce week-end par la CGEM.

L’accord de partenariat a été signé la semaine écoulée à Rabat, par Mehdi Tazi, Président de la CGEM, et Petri Vuorio, vice-Président exécutif de l’EK, lors du Forum économique Finlande-Maroc co-organisé par les deux confédérations.

Cet accord vise «à structurer davantage les échanges entre les communautés d’affaires marocaine et finlandaise et à favoriser l’émergence de projets concrets de co-investissement, de transfert technologique et de partenariats industriels à forte valeur ajoutée », précise le communiqué.

La création du Conseil d’Affaires Maroc-Finlande constituera d’après la même source, «une plateforme permanente de dialogue et de coopération entre les entreprises des deux pays afin d’accélérer les synergies industrielles, l’innovation et le développement de projets communs orientés vers les industries du futur».

Le Forum économique Finlande-Maroc a enregistré la présence du ministre marocain de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour et de son homologue finlandais, Ville Tavio, ainsi que d’autres hauts responsables institutionnels et des représentants de plusieurs entreprises marocaines et finlandaise.

Les technologies maritimes avancées, les industries minières, les solutions de décarbonation industrielle, l’automatisation ou encore la gestion de l’eau sont autant de sujets qui ont été abordés durant cet événement.

Dans son discours inaugural, le Président de la CGEM, Mehdi Tazi a mis en avant, entre autres, les réformes majeures menées par le Roi Mohammed VI, lesquelles ont permis de hisser le Maroc au premier rang des hubs industriels et technologiques dans la région euro-méditerranéenne et en Afrique, ainsi que l’accélération de la montée en gamme industrielle du Maroc dans des secteurs stratégiques à forte valeur ajoutée (industrie automobile, aéronautique, énergies renouvelables, l’hydrogène vert…).

Mehdi Tazi a par ailleurs, relevé les fortes complémentarités entre les économies des deux pays dans des domaines stratégiques tels que les mines et minerais critiques, la gestion intelligente de l’eau et les solutions de dessalement, les technologies portuaires et logistiques, les infrastructures durables, les solutions de mobilité durable, ainsi que les technologies industrielles bas carbone.