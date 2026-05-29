Un terrible incendie survenu dans la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 mai dans le dortoir de l’Académie des filles d’Utumishi à Gilgil, à environ 100 km de Nairobi, la capitale du Kenya, a coûté la vie à 16 jeunes filles surprises dans leur sommeil par les flammes, tandis que 79 autres ont été blessées à des degrés divers.

Le président kényan, William Ruto, a publié, sur son compte X, un message de solidarité à l’endroit des familles qui ont « perdu leurs filles bien-aimées » dans l’incendie tragique qui a touché le dortoir de l’Utumishi.

« Aucun mot ne peut véritablement atténuer la douleur de la perte de jeunes vies pleines de promesses, d’espoir et de rêves pour l’avenir », a-t-il affirmé, ajoutant qu’« en tant que nation, nous pleurons avec les parents, les tuteurs, les enseignants et les camarades étudiants qui traversent cette tragédie inimaginable».

Le Chef de l’Etat congolais a assuré que l’attention immédiate des autorités « se concentre sur le sauvetage de ceux qui sont touchés, le traitement des blessés et le soutien à leurs familles, tandis que les enquêtes se poursuivent » pour faire la lumière sur les causes exactes de ce drame. Par ailleurs, le ministre de l’Éducation, Julius Ogamba, et son collègue de l’Intérieur se sont rendus sur les lieux de l’incendie pour superviser les opérations de secours.

Ce drame, qui n’est pas le premier du genre dans le pays, remet sur la table la question de la sécurité dans les établissements scolaires au Kenya. En 2024, un incendie dans le comté de Nyeri avait coûté la vie à 21 écoliers.