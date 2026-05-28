Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), à travers son Bureau de coordination de l’intégration régionale (RDRI), tient, ce jeudi 28 mai à Brazzaville, la capitale de la République du Congo, son premier Forum sur l’intégration en Afrique (Integrate Africa Forum) sur le thème « Fabriqué en Afrique, commercialisé en Afrique ».

Organisé en marge des Assemblées annuelles 2026 de la BAD, ce forum a pour objectif de mobiliser l’action autour du commerce comme accélérateur essentiel de la transformation industrielle et de la croissance durable en Afrique, explique un communiqué de la BAD.

Il devrait permettre d’aligner l’application de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) avec le développement des chaînes de valeur régionales, garantissant ainsi une meilleure coordination institutionnelle dans un monde multipolaire en rapide évolution.

Par ailleurs, le Forum devrait mettre en lumière le rôle moteur du Groupe de la BAD dans la promotion de la vision de l’Agenda 2063 de l’Union africaine pour une Afrique intégrée et prospère, portée par l’industrie et le commerce intra-africains.

Cette rencontre ne se limite pas à la simple ouverture des marchés africains. Son but est aussi d’aider les pays du continent à produire davantage de biens, à construire des chaînes d’approvisionnement plus solides et à développer des économies élargies et plus fortes.

En mettant le commerce au service de l’intégration régionale, l’événement explorera les leviers financiers indispensables pour concrétiser les ambitions industrielles de la ZLECAf. Le Forum expliquera également comment la mutualisation des ressources et l’établissement des systèmes financiers performants sont les clés pour rendre l’Afrique plus compétitive face aux défis mondiaux.

Il est prévu, au programme, des discours liminaires, des séances plénières de haut niveau, des discussions informelles, des séances approfondies, des tables rondes sur le financement, des présentations culturelles et des annonces stratégiques.

Le président de la BAD, Sidi Ould Tah, devrait intervenir sur le thème « De l’intégration des marchés à la transformation industrielle : mobiliser des capitaux pour l’avenir de la production en Afrique ». Le discours de clôture sera prononcé par Marie-Laure Akin-Olugbade, vice-présidente principale de la BAD sur la thématique « Mobiliser l’avenir de la production africaine : l’orientation stratégique du Groupe de la Banque ».