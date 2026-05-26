Quatre jours après avoir mis fin aux fonctions d’Ousmane Sonko au poste de Premier ministre, le Président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a nommé un remplaçant en la personne d’Ahmadou Alhaminou Mohamed Lo.

Selon un communiqué officiel, « cette nomination s’inscrit dans la volonté du Président de la République de poursuivre, avec engagement et responsabilité, la mise en œuvre des priorités nationales, le renforcement de l’efficacité de l’action publique et l’accélération des réformes au bénéfice des Sénégalaises et des Sénégalais. »

Alaminou était Ministre d’État auprès du Président de la République, chargé du Suivi, du Pilotage et de l’évaluation de l’Agenda national de Transformation « Sénégal 2050 ». Il est présenté comme un haut serviteur de l’État, spécialiste des questions économiques, financières et de gouvernance publique.

Dans son discours de circonstance, après sa nomination, le nouveau Premier ministre a tenu à saluer « le travail fructueux effectué et qui a permis de doter le Sénégal d’un Agenda national de transformation, d’un Masterplan, d’un Programme de Redressement économique et social et d’une Stratégie nationale de Développement quinquennal, sous l’impulsion du Président de la République et la coordination du Premier ministre sortant, Monsieur Ousmane Sonko. »

Tout en considérant sa « nouvelle charge comme un sacerdoce », Alaminou a indiqué qu’il va démarrer sa « mission sur une bonne base, à savoir les réalisations du Gouvernement, sous les orientations du Président de la République, notamment dans la déclinaison et la mise en œuvre de la Vision Sénégal 2050. »

Le Chef de l’État lui a adressé ses « chaleureuses félicitations » et souhaité « plein succès dans l’exercice de ses fonctions au service de la Nation. »