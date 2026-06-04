Le Sénégalais Coly Seck a été élu président de la Quatrième Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies pour la 81e session, laquelle Commission est chargée des questions politiques spéciales et de la décolonisation, rapporte un communiqué de l’ONU.

L’élection s’est tenue à New York le 2 juin passé. L’Ambassadeur Seck a exprimé sa gratitude aux États Membres pour la confiance qu’ils lui ont témoignée, ainsi qu’au Bureau de la Quatrième Commission. Il a par ailleurs indiqué « se réjouir de servir les Nations Unies au mieux de ses capacités au cours de la 81e session » de l’Assemblée générale, qui s’ouvrira en septembre 2026.

D’après l’ONU, « cette élection place le Sénégal dans un rôle de leadership au sein de l’une des six grandes commissions de l’Assemblée générale ». Toujours selon elle, l’élection du Sénégal à cette fonction s’inscrit dans le contexte de la participation active du pays à la diplomatie multilatérale et aux travaux des Nations Unies, notamment dans le domaine du maintien de la paix.

Avec plus de 3 000 soldats et policiers mobilisés, le Sénégal est un contributeur majeur des opérations de maintien de la paix de l’ONU, à en croire le Département des opérations de paix des Nations Unies

La Quatrième Commission examine un large éventail de questions, dont la décolonisation, les opérations de maintien de la paix, l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, les pratiques israéliennes et les activités de peuplement affectant les droits du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupés.

L’Ambassadeur Seck siégera avec le Bureau élu pour la 81e session de la Commission. Les autres membres du Bureau sont les Vice-Présidents Fahad Mohammad Alajm, du Koweït, Deborah Maria Borg, de Malte, et Andrei Nicolenco, de la République de Moldova, ainsi que le Rapporteur Matthew Moxey, des Bahamas.