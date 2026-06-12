La Mission de l’ONU en République centrafricaine (MINUSCA) a officiellement rétrocédé sept bases opérationnelles au Gouvernement centrafricain, selon son communiqué publié sur sa page Facebook.

La cérémonie de rétrocession, organisée mercredi 10 juin à Mbaïki (localité située à 105 km de Bangui la capitale), a été conduite par le Premier Ministre de la RCA, Félix Moloua, et la Cheffe de la Mission onusienne, Valentine Rugwabiza.

Les sept bases stratégiques cédées sont situées à Mbaïki, Bamingui, Dékoa, Dilapoko, Ippy, Kouango et Pombolo. Ce transfert marque une étape clé dans l’autonomie opérationnelle des Forces Armées Centrafricaines (FACA) pour la sécurisation du territoire national.

« Ce processus de cession d’infrastructures et de transfert progressif des responsabilités sécuritaires vise à renforcer les capacités de l’État et à consolider la paix au bénéfice direct de la population », indique le communiqué de la MINUSCA.

Il faut souligner que le transfert progressif des responsabilités découle d’un commun accord entre le Gouvernement centrafricain et l’ONU ; Bangui souhaitant que les institutions nationales assument désormais pleinement leurs fonctions, étant donné que le pays se trouve maintenant dans une « phase de stabilité ».