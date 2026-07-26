Le président des Etats-Unis, Donald Trump a exprimé sa gratitude au Roi du Maroc, Mohammed VI après que la voie express reliant Tiznit à Dakhla a été officiellement baptisée en son nom : « Donald J. Trump Highway ».

Dans un message publié sur son réseau social «Truth Social», le président Trump a exprimé ses remerciements au Souverain marocain pour qui, a-t-il dit «j’ai une grande estime et un profond respect », ajoutant que «c’est un immense honneur. J’espère avoir l’occasion de parcourir un jour, et je l’espère très bientôt, toute la longueur de cette formidable autoroute »

Le président américain a joint à son message, une vidéo intitulée « Donald J. Trump Highway : la voie de paix vers la prospérité », qui met en avant l’importance stratégique de cette infrastructure, ses caractéristiques techniques et son rôle dans le développement des provinces du Sud.

La voie express Tiznit-Dakhla, s’étend sur plus de 1.055 kilomètres L’ouvrage et comprend 16 grands ouvrages d’art répondant aux normes internationales, dont le plus long pont du Royaume. Le dernier tronçon de ce projet routier a été mis en service en janvier 2025, achevant ainsi un axe reliant Tiznit à Dakhla via Guelmim et Laâyoune.

Ce projet qui figure parmi les plus importants du Maroc en matière d’infrastructure routière, vient renforcer les liaisons Nord-sud du royaume et contribuer au développement économique des provinces du Sud. Construit selon les standards internationaux, cet important projet a nécessité un investissement global estimé entre 9 et 10 milliards de dirhams (environ 1 million de Dollars).

Ce chantier s’inscrit dans le cadre du programme «Nouveau modèle de développement des provinces du Sud», lancé en 2015 à l’occasion du 40e anniversaire de la Marche verte, l’objectif escompté étant de renforcer les infrastructures de transport, de fluidifier les échanges entre le nord et le sud du Royaume et de soutenir le développement économique et social des provinces sahariennes.

Ces infrastructures ont démontré leur robustesse lors des récentes intempéries ayant touché les provinces du Sud. La voie express intègre également des aires de repos modernes ainsi que des espaces destinés au déchargement et à la commercialisation des produits de la mer afin de soutenir l’activité halieutique.

Réalisée en trois grandes sections – Tiznit-Guelmim, Guelmim-Laâyoune et Laâyoune-Dakhla –, cette infrastructure améliore considérablement la mobilité, facilite le transport des personnes et des marchandises, renforce la sécurité routière grâce à une signalisation modernisée au profit des provinces du Sud du Royaumes où sont prévus de grands projets structurants, dont le futur port Dakhla Atlantique de Dakhla.