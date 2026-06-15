Environ six mois après la reconnaissance du «Somaliland» par Israël comme Etat indépendant et souverain, le président de cette république, Abdirahman Mohamed Abdullahi est arrivé ce dimanche 14 juin à Al-Qods occupé (Jérusalem), pour une visite officielle en Israël, à l’invitation du Président israélien, Isaac Herzog, qui l’a reçu avec les honneurs requis.

« Je suis arrivé en Israël en tant que premier Président de la République de Somaliland pour effectuer une visite d’État, et je suis honoré par l’accueil chaleureux réservé par mon ami », le Président israélien, a déclaré Mohamed Abdullahi.

Pour sa part, le dirigeant israélien a noté que « cette visite historique symbolise le grand potentiel du nouveau partenariat entre nos deux nations».

La visite de Mohamed Abdullahi en Israël «marque une étape d’une importance exceptionnelle dans l’histoire diplomatique» de la prétendu république du Somaliland non reconnue par la communauté internationale, indique dans un communiqué, le porte-parole du président somalilandais, Hussein Adan Igeh, soulignant que «pour la première fois, le drapeau et l’hymne national du Somaliland ont été officiellement honorés».

Après les hommages officiels, a-t-il ajouté, les deux présidents ont « tenu un sommet bilatéral de haut niveau, au cours duquel ils ont passé en revue l’état des relations entre leurs pays respectifs et exploré de nouvelles pistes de coopération dans un large éventail de domaines d’intérêts communs».

Les discussions auraient porté sur le renforcement de l’engagement stratégique, l’élargissement des partenariats économiques et d’investissement, le développement de la coopération en matière d’innovation et de technologie, l’amélioration du développement agricole et la promotion de la paix et de la sécurité régionales.

Mohamed Abdullahi et Isaac Herzog auraient réaffirmé leur engagement commun à approfondir les liens fondés, entre autres, sur le respect mutuel, les principes démocratiques et une aspiration collective à la paix, à la prospérité et au développement durable.

Le Somaliland est un Etat autoproclamé qui a fait sécession de la Somalie en 1991. Sa reconnaissance par Israël avait été vivement condamnée à Mogadiscio et dans d’autres capitales. Décidemment, les deux parties continuent d’ignorer les mises en garde de la communauté internationale au sujet de ce rapprochement diplomatique.