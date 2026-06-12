Le Président du Niger, le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, a signé, ce jeudi 11 juin, un décret portant déchéance provisoire de la nationalité nigérienne contre l’opposante Mariama Djibrine, alias Marya, résidente en Europe.

Le communiqué du secrétariat général du gouvernement, qui a relayé cette décision, explique que le décret applique les dispositions de l’ordonnance n° 2024-43 du 27 août 2024, un texte qui a institué un fichier national pour recenser des personnes, groupes de personnes ou Entité impliqués dans divers actes.

Il s’agit des actes de terrorisme ou de toutes autres infractions portant atteinte aux intérêts stratégiques et/ou fondamentaux de la Nation ou de nature à troubler gravement la tranquillité et la sécurité publique.

Cette base légale, qui a été modifiée et complétée par l’ordonnance n° 2024-46 du 07 octobre 2024, encadre aussi les modalités d’inscription, de retrait et les effets juridiques de la déchéance de nationalité.

Mariama Djibrine, née le 27 mai 1989 à N’Guigmi, est « poursuivie pour diffusion de données de nature à troubler l’ordre public, incitation à la révolte et renseignement avec une puissance étrangère », d’après le communiqué.

Cette figure de la diaspora dissidente a été portée récemment à la tête de l’Alliance des démocrates du Sahel (ADS), qui réunit des acteurs politiques et membres de la société civile du Mali, du Burkina Faso, et du Niger, se trouvant en exil.

Alors que ces trois pays sont dirigés par des militaires, la coalition exige un retour à l’ordre constitutionnel et la remise du pouvoir aux civils.