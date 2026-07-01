La Banque européenne d’investissement (BEI), bras financier de l’Union européenne (UE), va injecter une somme de 365 millions d’euros dans le secteur des transports au Maroc, en vue de renforcer la résilience et la sécurité du réseau autoroutier et du système ferroviaire dans ce pays, fait part un communiqué de l’institution publié ce mardi 30 juin.

L’enveloppe concerne les accords de financements conclus entre le Maroc et la BEI, à l’occasion de la visite à Rabat de Nadia Calviño, présidente de ladite Banque.

Un premier accord conclu entre les deux parties porte sur un prêt de la BEI de 50 millions d’euros, destiné au financement en partie d’un projet de réhabilitation ferroviaire de l’Office national des chemins de fer (ONCF), assorti d’une subvention de l’UE de 15 millions d’euros en soutien à la résilience face aux changements climatiques.

Il a été signé par le directeur adjoint de BEI Monde, Lionel Rapaille, le directeur général adjoint de l’ONCF, Mohamed Smouni et le chef de mission adjoint de la délégation de l’UE au Maroc, Daniele Dotto.

Le second accord, paraphé entre la BEI et la société nationale des Autoroutes du Maroc (ADM), comporte un prêt de 300 millions d’euros destiné à soutenir le projet « ADM – Résilience autoroutière ».

« Ces investissements amélioreront la mobilité, renforceront la résilience des infrastructures et apporteront des bénéfices concrets pour la population et les entreprises », indique le communiqué, soulignant qu’ils favoriseront également une intégration régionale plus poussée et des liens économiques plus étroits entre l’Europe et l’Afrique.

Le texte indique que la visite de Nadia Calviño au Maroc, a pour objectif de réaffirmer le partenariat de longue date de la Banque avec le Royaume du Maroc et le renforcement du soutien aux priorités communes en matière d’infrastructures durables, d’action pour le climat et de résilience, dans un contexte de la dynamique que connaissent les relations entre l’UE et le Maroc.

« Le Maroc est un partenaire stratégique de longue date pour la Banque européenne d’investissement», a déclaré Calviño, ajoutant qu’à présent, «nous entrons à cet égard, dans une nouvelle phase de notre partenariat, qui illustre la nouvelle dynamique des relations entre l’UE et le Maroc». La BEI contribue, depuis près de 50 ans, au développement économique, à la cohésion sociale et à l’action pour le climat au Maroc.