La Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) tient, ce lundi 29 juin, un Sommet extraordinaire virtuel des chefs d’État et de gouvernement pour examiner la situation politique et sécuritaire à Madagascar, indique le bloc régional dans un communiqué publié ce dimanche 28 juin.

Les dirigeants de la sous-région d’Afrique australe s’attèlent à cette tâche sous la présidence du Chef de l’Etat sud-africain et président en exercice de la SADC, Cyril Ramaphosa.

Ils devraient s’appuyer sur le rapport de l’Organe de coopération politique, de défense et de sécurité pour évaluer les évolutions enregistrées par Antananarivo depuis la prise du pouvoir par le Colonel Michael Randrianirina, en octobre 2025.

Le Sommet devrait également débattre des conclusions des missions de diplomatie de la SADC dépêchées au lendemain de la transition à Madagascar, l’objectif étant de définir des mesures nécessaires pour accompagner ladite transition vers un ordre constitutionnel tant réclamé par diverses organisations régionales.

Pour rappel, Madagascar a connu une série de manifestations menées par la jeunesse malgache, ayant conduit à la destitution et au départ de l’ancien président, Andry Rajoelina.

La SADC, composée de 16 États membres, a pour mission de promouvoir une croissance économique et un développement socio-économique durables et équitables de ses membres, par le renforcement de la coopération et de l’intégration, la bonne gouvernance, ainsi que la paix et la sécurité durables.