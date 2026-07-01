Le Chef de l’Etat du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, a tapé du poing sur la table, ce mardi 30 juin, devant de graves défaillances dans la chaîne de distribution des produits pharmaceutiques dans son pays, lors d’une audience qu’il a accordée à la ministre de la Santé, Elza Nkana Ayo, accompagnée des responsables de l’Office Pharmaceutique National (OPN).

Après des échanges, ayant porté sur la disponibilité des médicaments dans les structures sanitaires du pays, en particulier dans les dispensaires, centres de santé et hôpitaux, le président a exigé du ministère en charge de la Santé et de l’OPN des actions immédiates pour redresser la barre dans les meilleurs délais.

Les mesures immédiates sont « assurer un approvisionnement régulier en médicaments sur l’ensemble du territoire national, en renforçant notamment les mécanismes de distribution et en prévenant les ruptures de stock », explique le communiqué de la présidence.

Ologui Nguema a profité de cette occasion, pour réitérer son ambition de moderniser le système de santé à travers la digitalisation des établissements sanitaires.

Déjà en cours dans les principales structures de santé du Grand Libreville et des Centres hospitaliers régionaux, cette réforme devrait permettre, d’après le président Oligui Nguema, d’améliorer la gestion des médicaments, la coordination des soins, le partage des données médicales et la prise en charge des patients.

Le Chef de l’État gabonais a ainsi confirmé, à travers ses directives, sa détermination à garantir aux populations un accès durable à des soins de qualité et à des médicaments disponibles sur l’ensemble du territoire national, conclut le communiqué.