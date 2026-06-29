L’Ouganda, les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), ainsi que le Bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé pour l’Afrique (OMS Afrique), ont officiellement lancé, samedi 27 juin, l’Équipe conjointe continentale de soutien à la gestion des incidents «IMST» (Incident Management Support Team situation reports).

L’objectif de cette démarche est de mettre en place une plateforme opérationnelle unifiée pour renforcer la capacité de l’Afrique à se préparer, à coordonner et à répondre aux urgences de santé publique, tout en soutenant la riposte en cours contre l’épidémie de maladie d’Ebola due au virus Bundibugyo(BVD), qui sévit en Ouganda et en République démocratique du Congo (RDC).

Ce lancement témoigne de l’engagement commun du CDC Afrique, de l’OMS Afrique et des États membres de l’Union africaine à mettre en place des réponses plus rapides, mieux coordonnées et pilotées par les pays face à des menaces sanitaires de plus en plus complexes.

L’IMST est hébergée à l’Institut des maladies infectieuses (IDI) de l’Université Makerere à Kampala, la capitale ougandaise. L’équipe apportera son soutien à l’Ouganda, à la RDC et aux pays voisins à risque grâce à une assistance technique intégrée, une coordination opérationnelle et une expertise multidisciplinaire.

Guidée par les principes « Une équipe, un plan, un budget et un cadre de suivi et d’évaluation », l’IMST réunit des spécialistes de différents domaines dont la surveillance, la prise en charge des cas, la prévention et le contrôle des infections, la logistique d’urgence, la gestion de l’information et la coordination des partenaires.

Il est souligné que la vision commune visant à renforcer l’architecture de réponse aux urgences en Afrique a émergé lors d’une visite de solidarité du Directeur général du CDC Afrique, Jean Kaseya à Campala, où il a été reçu par le président ougandais, Yoweri Kaguta Museveni, au début de l’épidémie d’Ebola le mois dernier.

Museveni a alors promis le soutien de l’Ouganda pour accueillir l’Equipe conjointe à Kampala, ainsi que le Mécanisme continental de coordination de la chaîne d’approvisionnement Ebola à Entebbe.

Bien qu’inaugurée officiellement samedi, l’IMST soutient les opérations de riposte depuis le début de l’épidémie d’Ebola grâce à des déploiements d’équipes techniques, au renforcement des systèmes de surveillance et de laboratoire, à la logistique d’urgence, à la mobilisation communautaire et à la préparation transfrontalière.

La cérémonie de lancement de l’IMST a été marquée par la présence des représentants des pays à haut risque et touchés par la 17ème épidémie d’Ebola en RDC, ainsi que de nombreux partenaires internationaux.