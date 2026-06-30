La Côte d’Ivoire et la Pennsylvanie, un des Etats fédérés des Etats-Unis d’Amérique (USA) se sont engagées à renforcer leurs liens dans différents domaines dont celui de la coopération militaire. Un protocole d’accord a été signé, la semaine dernière, entre la Garde nationale de Pennsylvanie et les Forces Armées de Côte d’Ivoire (FACI), selon les informations rapportées ce lundi 29 juin, par l’ambassade des Etats-Unis en Côte d’Ivoire.

L’accord a été paraphé par le Chef d’Etat-major des Armées de Côte d’Ivoire, le Général d’Armée Lassina Doumbia et le Chef d’Etat-major de la garde nationale de Pennsylvanie, le Général Jo Pippy.

Ce rapprochement stratégique entre les deux parties s’inscrit dans le cadre du State Partnership Program du Département américain de la Défense. Il concerne précisément la formation militaire, la lutte contre le terrorisme, la cyber-sécurité, le soutien médical opérationnel et la réponse aux catastrophes naturelles, en faveur des FACI.

Le même accord devrait ouvrir la voie à des liens économiques plus étroits entre la Pennsylvanie et la Côte d’Ivoire, créant de nouvelles opportunités pour le commerce, conclut le communiqué relatif à la convention.