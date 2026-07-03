Le premier Forum africain sur les statistiques de genre et de l’enfant (AGCSF 2026) se tiendra du 6 au 10 juillet à Yaoundé, la capitale du Cameroun, en présentiel et en ligne, sous le thème « Des statistiques qui comptent : faire progresser les droits, la justice et les opportunités pour tous ».

Ce rendez-vous sera organisé conjointement par la Banque africaine de développement (BAD), la Commission de l’Union africaine (CUA), la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA), ONU Femmes et l’Organisation des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), en collaboration avec l’Institut national de la statistique du Cameroun (INS).

Il mobilisera les principales parties prenantes d’Afrique pour stimuler la production et l’exploitation des statistiques sur le genre et l’enfance, dans l’objectif de soutenir l’élaboration de politiques fondées sur des données factuelles et un développement inclusif.

Parmi elles figurent des responsables gouvernementaux, des représentants d’agences nationales de statistique, des partenaires au développement, des organisations de la société civile, des chercheurs, des représentants du monde judiciaire et du secteur privé.

Les participants échangeront sur les mesures concrètes visant à renforcer la production et l’utilisation des statistiques sur le genre et l’enfance en Afrique ; ainsi que sur leurs expériences, les innovations et les bonnes pratiques afin d’améliorer l’élaboration de politiques fondées sur des données factuelles et renforcer la responsabilité, l’inclusion et l’accès à la justice.

Le forum AGCSF, est présenté comme une plateforme multipartite qui fait progresser les systèmes de données sur le genre et l’enfance, renforce les capacités statistiques et encourage l’utilisation des données pour accélérer l’égalité des sexes, les droits de l’enfant et le développement inclusif à travers le continent.

Pour la première fois, les statistiques relatives aux enfants seront pleinement intégrées dans les discussions du Forum, reflétant ainsi la prise de conscience croissante que les droits, le bien-être et les opportunités des femmes, des filles et des garçons sont étroitement liés, se félicitent les organisateurs du forum dans un communiqué.

Lancé en 2017 sous le nom de Forum africain sur les statistiques de genre (AGSF), cette plateforme se serait imposée comme un rendez-vous incontournable sur le continent, pour dialoguer, collaborer, renforcer les capacités et mutualiser les savoirs.