Le Maroc confirme son ascension parmi les grandes destinations touristiques du continent africain. D’après le rapport « OECD Tourism Trends and Policies 2026 » de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le Royaume s’est hissé en 2025 au premier rang africain en nombre de visiteurs internationaux, devançant l’Égypte, son principal concurrent, et consolidant son avance sur l’Afrique du Sud sur plusieurs indicateurs majeurs du secteur.

L’étude, qui compare les performances touristiques de 53 pays, met en évidence les résultats remarquables enregistrés par le Maroc. Avec 19,8 millions de touristes internationaux accueillis en 2025, le Royaume affiche une progression de 14 % par rapport à l’année précédente.

Cette performance dépasse déjà les objectifs fixés par la feuille de route nationale du tourisme pour la période 2023-2026, confirmant l’efficacité de la stratégie de développement engagée ces dernières années par les autorités de tutelle.

Le rapport de l’OCEDE souligne que la France demeure le principal marché émetteur de touristes vers le Maroc, représentant 29 % des arrivées, suivie de l’Espagne (23 %) et du Royaume-Uni (7 %).

En parallèle, le tourisme intérieur continue de soutenir la croissance du secteur, avec plus de 12 millions de nuitées enregistrées dans les établissements d’hébergement classés, en hausse de 3 % sur un an.

L’impact économique de cette dynamique est également significatif. En 2024, le tourisme a généré 116,2 milliards de dirhams, soit 7,3 % du produit intérieur brut (PIB) du Royaume, confirmant son rôle de moteur de l’économie nationale. Sur le plan de l’emploi, près de 894.000 personnes travaillaient directement dans le secteur en 2025, ce qui représente 8,2 % de l’emploi total et une progression de plus de 90.000 postes en trois ans.

Les recettes de voyages qui poursuivent elles aussi leur progression, ont dépassé 138 milliards de dirhams en 2025, en hausse de 21 % par rapport à l’année précédente. En 2024, elles représentaient déjà 114,5 milliards de DH (11,5 milliards de dollars), soit plus de 40 % des exportations marocaines de services, illustrant le poids stratégique du tourisme dans la balance économique du Royaume. Le seul indicateur où l’Égypte conserve encore un avantage sont les recettes touristiques en valeur absolue.

L’OCDE relève enfin que cette réussite repose sur une politique publique soutenue. Avec un budget de 1,9 milliard de dirhams consacré au secteur en 2025, le ministère du Tourisme, en coordination avec l’Office national marocain du tourisme (ONMT) et la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT), poursuit une stratégie axée sur la diversification de l’offre, le renforcement de l’attractivité de la destination Maroc et l’amélioration de la compétitivité du secteur.