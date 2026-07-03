L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé, jeudi 02 juin, un essai clinique évaluant deux traitements expérimentaux contre la maladie d’Ebola due au virus Bundibugyo (MVB) qui sévit actuellement en République démocratique du Congo (RDC) et en Ouganda.

Dans ce cadre, l’agence onusienne a annoncé, dans un communiqué, le recrutement de patients de tout âge chez qui une MVB a été confirmée dans ce pays d’Afrique centrale, et ce à travers l’essai PARTNERS (Platform Adaptive Randomised Trial for New and Repurposed Filovirus TreatmentS) qui évaluera l’efficacité de ces deux traitements.

Il s’agira de voir si ces traitements antiviraux, un anticorps monoclonal (MBP134) et l’antiviral remdésivir, administrés séparément ou en association, peuvent améliorer la survie des personnes chez lesquelles une MVB a été diagnostiquée ; ainsi que de déterminer si la combinaison de ces deux antiviraux procure des avantages supplémentaires.

L’essai PARTNERS, parrainé par l’OMS, est coordonné par l’Institut National de Recherche Biomédicale (INRB) en RDC, l’Institut de médecine tropicale en Belgique et l’Université d’Oxford au Royaume-Uni, en collaboration avec des partenaires internationaux et avec l’appui des Centres africains de prévention et de contrôle des maladies (CDC-Afrique).

Au 02 juillet, 1.406 cas confirmés et 438 décès ont été recensés en RDC. L’épidémie continue de gagner du terrain dans l’Est du pays où les autorités sanitaires enregistrent en moyenne 38 nouveaux cas confirmés par jour depuis deux semaines, a déclaré le Directeur général de l’OMS lors d’un point de presse à Genève.

« Nous avons besoin de toute urgence de traitements susceptibles d’aider les personnes touchées par la maladie à virus Bundibugyo », a fait savoir le responsable des opérations de l’essai PARTNERS, Amanda Rojek, cité dans le communiqué.

D’après ses propos, « l’un des principaux enseignements tirés des récentes épidémies est que la recherche doit se dérouler parallèlement à la riposte, et non après. »

L’essai PARTNERS donne la possibilité d’évaluer les traitements potentiels pendant l’épidémie, de sorte que les données probantes ainsi produites permettent d’optimiser les soins aux patients lorsqu’ils sont les plus nécessaires, a-t-il également précisé.

L’OMS indique qu’un premier patient a été recruté dans le cadre de l’étude PARTNERS, sachant que les participants à l’essai bénéficieront d’une prise en charge médicale complète et d’un suivi étroit.