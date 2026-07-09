Le gouvernement togolais a adopté lors d’une réunion ce mercredi 08 juillet, du Conseil des ministres, présidée par le Chef de l’Etat, Faure Essozimna Gnassingbé, un projet de loi portant création de la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

Cette nouvelle institution publique aura pour missions, en qualité de tiers de confiance, d’assurer la collecte et la conservation des fonds publics et privés mis à sa disposition, de recevoir les dépôts et consignations administratifs et judiciaires ainsi que les cautionnements, et de gérer ces ressources au moyen de placements sécurisés et rentables, indique le communiqué publié à l’issue du Conseil.

Les ressources collectées et gérées via des placements rentables et sécurisées, seront orientées vers le financement à long terme de projets structurants, conformément aux priorités nationales de développement.

Le gouvernement togolais s’attend à ce que cette réforme structurelle aide à renforcer les mécanismes de mobilisation des ressources internes et, par conséquent, à soutenir durablement le financement de l’économie et des investissements stratégiques.

Face au contexte international actuel marqué par la raréfaction des financements et les tensions sur les marchés de capitaux, l’initiative du gouvernement togolais se présente comme une réponse stratégique.