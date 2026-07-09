La Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC) a officiellement rejoint le Système de paiement et de règlement panafricain (PAPSS), offrant à la sous-région un réseau de paiement plus rapide et économique avec le reste du continent.

Si son adhésion ouvre un nouveau chapitre en matière d’intégration financière en Afrique centrale et de renforcement du commerce intra-africain, elle fournit également au PAPSS un point d’entrée stratégique en Afrique francophone et élargit considérablement la portée du réseau à travers le continent, indique un communiqué publié ce jeudi sur le site de la Banque africaine d’import-export (Afreximbank).

Cette source précise qu’avec l’intégration de la BEAC au réseau, le PAPSS connecte désormais 28 pays africains, 16 commutateurs de paiement, réunissant plus de 190 banques commerciales et fintechs. En outre, grâce à son réseau de partenaires, le PAPSS permet à ses usagers de transférer de l’argent vers plus de 250 institutions financières supplémentaires.

La BEAC est l’une des deux banques centrales régionales du continent, qui dessert six pays membres de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC). Son adhésion connecte le PASS aux 72 millions habitants de ladite communauté.

D’après Yvon Sana Bangui, Gouverneur de la BEAC et Président de l’ABCA (Association des Banques Centrales Africaines), « en rejoignant le PAPSS, la BEAC crée les conditions nécessaires à des paiements transfrontaliers plus rapides, plus abordables et plus efficaces entre les pays de la CEMAC et le reste de l’Afrique. »

Il a encouragé les banques commerciales et les institutions financières des États membres « à saisir cette opportunité et à se tenir prêts pour participer à la plateforme. »

Pour Mike Ogbalu III, Directeur général du PAPSS, « la participation de la BEAC au PAPSS représente une étape importante dans la promotion de l’intégration financière de l’Afrique ». Il a félicité le Gouverneur Sana pour son leadership et son engagement, ainsi que toute l’équipe de la BEAC.

Le PAPSS, conçu par Afreximbank en partenariat avec l’Union africaine et le Secrétariat de la ZLECAf, permet des paiements transfrontaliers instantanés en monnaies africaines, permettant aux fonds de circuler sur les marchés africains en quelques secondes sans dépendre de devises tierces ou d’intermédiaires externes.