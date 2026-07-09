L’avenir de la sécurité en Somalie exige une mobilisation immédiate et massive autour de la Mission de soutien et de stabilisation de l’UA en Somalie (AUSSOM), a déclaré mercredi 8 juillet, le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Mahmoud Ali Youssouf.

Ce dernier s’exprimait lors d’une consultation informelle du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’UA, laquelle a souligné l’importance critique de fournir à la Mission les moyens nécessaires pour réussir sa mission.

Ali Youssouf a souligné que l’avenir de l’AUSSOM devait être dicté par des objectifs stratégiques clairs, appelant au respect des sacrifices consentis par des pays contributeurs de troupes (PCT) et du prix fort payé par des soldats africains pour faire reculer la menace terroriste.

Selon le patron de la Commission, pour préserver les acquis durement obtenus en Somalie contre la menace du groupe terroriste Al-Shabaab, il est indispensable de maintenir une Mission qui soit à la fois durable, hautement adaptable aux tactiques changeantes des insurgés, et parfaitement ajustée à ses objectifs.

Il a aussi plaidé pour la consolidation de l’appropriation africaine de la paix et de la sécurité, ainsi que pour la promotion d’un financement durable au profit des opérations de soutien à la paix menées par les Africains.

Concernant ce financement, Youssouf a souligné la nécessité d’accélérer la mise en œuvre du Fonds pour la paix de l’UA, d’appliquer strictement la taxe de 0,2 % sur les importations éligibles et d’augmenter significativement les contributions directes des États membres.

L’UA intensifie son soutien logistique, politique et financier à la mission de paix, non seulement pour sécuriser la Corne de l’Afrique, mais aussi pour construire une architecture de paix africaine pleinement souveraine et maîtresse de son destin.