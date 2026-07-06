Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan national de développement (PND) 2026-2030,le gouvernement ivoirien réuni du 8 et 9 juillet à Abidjan, un Groupe consultatif appelé à mobiliser les ressources extérieures nécessaires au financement des priorités de développement du pays.

La rencontre devrait réunir les partenaires techniques et financiers, les investisseurs institutionnels ainsi que les acteurs du secteur privé autour de la nouvelle stratégie de développement du pays.

Avec un coût global du Plan estimé à 114 838,5 milliards de FCFA, les autorités d’Abidjan entendent mobiliser, lors de ce rendez-vous stratégique, une somme de 11.138,2 milliards de FCFA, soit 10% du budget total. Les 90 % restants seront couverts par l’Etat et le secteur privé.

Le Groupe consultatif pour le financement du PND se tiendra avec le soutien institutionnel et financier de la Banque mondiale, de l’Union européenne, de la Banque africaine de développement et du Système des Nations unies.

Au-delà d’une simple table ronde de levée de fonds, ce Groupe servira aussi de vitrine stratégique pour exposer, à la communauté internationale, la feuille de route ivoirienne, rassurer les bailleurs de fonds et consolider les alliances nécessaires aux grands travaux prévus au cours des cinq prochaines années.

Selon Abidjan, le PND 2026-2030 ambitionne de faire de la Côte d’Ivoire une grande nation stable, prospère et solidaire, et de hisser le pays au rang des économies à revenu intermédiaire de la tranche supérieure à l’horizon 2030.