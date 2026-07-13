Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a annoncé, ce lundi 13 juillet dans un communiqué, l’approbation, par son Conseil d’administration, d’un paquet financier pouvant atteindre 66 millions de dollars, destiné au financement de la première phase du projet solaire de Dandara (500 MW) et d’un système de stockage d’énergie par batteries de 100 MWh dans le gouvernorat de Qena, situé au Sud de l’Égypte.

Ce financement servira précisément à concevoir, construire, exploiter et entretenir une centrale photovoltaïque, ainsi qu’un système intégré de stockage d’énergie à l’aide de batteries.

L’enveloppe se compose de 46 millions de dollars provenant des fonds propres de la BAD et de 20 millions de dollars de financement concessionnel issus du Fonds pour les technologies propres (CTF) ; le tout complété par un emprunt auprès d’institutions de financement du développement.

Le projet, dont le coût global est estimé à plus de 290 millions de dollars, devrait être pleinement opérationnel début 2028 et produire chaque année environ 1.373 gigawattheures d’électricité propre, fiable et rentable.

La Société égyptienne de l’aluminium (EgyptAlum), l’un des plus grands producteurs d’aluminium d’Afrique, s’est engagé dans un contrat d’achat de l’électricité (CAE) de la centrale de Dandara, pour une durée de 25 ans, assorti d’un accord de transport d’électricité conclu avec la Société égyptienne de transport d’électricité (EETC).

Le système de stockage d’énergie par batteries fournira de l’électricité renouvelable durant les pics de consommation en soirée, tout en atténuant la variabilité de la production solaire, rassure le communiqué.

Selon Kevin Kariuki, vice-président du Groupe de la BAD chargé de l’Électricité, de l’Énergie, du Climat et de la Croissance verte, ce projet, qui illustre parfaitement la décarbonisation industrielle dans le pays des Pharaons, favorisera la réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO₂) d’environ 12,5 millions de tonnes sur toute sa durée de vie.

La BAD souligne que le projet s’inscrit dans le cadre de sa Stratégie décennale 2024-2033, de sa vision stratégique des « Quatre Points cardinaux » et de son Document de stratégie pays pour l’Égypte, qui vise à accroître et à pérenniser l’accès aux sources d’énergie durables en Afrique en catalysant la mobilisation de capitaux commerciaux dans le secteur de l’électricité.