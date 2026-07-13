L’Ethiopian Electric Utility (EEU) et la Kenya Power and Lighting Company (KPLC) ont paraphé un nouvel accord de fourniture d’électricité aux termes duquel l’électricité sera fournie à 0,15 US dollar par kilowatt-heure (kWh), a annoncé samedi 11 juillet l’opérateur éthiopien dans un communiqué.

La convention a été signée par Getu Geremew, directeur général de l’EEU, et Joseph Siror, directeur général de la KPLC, indique e document précisant que ledit accord vise à renforcer le commerce de l’électricité entre l’Ethiopie et le Kenya, à étendre l’approvisionnement fiable en électricité des communautés dans les zones frontalières et à renforcer davantage l’intégration régionale de l’énergie en Afrique de l’Est.

Lors de la cérémonie de signature, le patron de l’EEU a déclaré que cet accord démontre les réalisations remarquables que les pays voisins de l’Afrique de l’Est peuvent accomplir ensemble et aidera à concrétiser la vision commune d’une Afrique de l’Est plus branchée.

Il a en outre souligné que l’énergie n’est pas seulement une source de richesse, mais aussi un pont vers une croissance économique durable et une prospérité partagée.

Pour sa part, le Kenya Joseph Siror a fait savoir qu’au-delà du renforcement de la coopération entre les deux pays, en matière d’approvisionnement en électricité, l’accord jouera un rôle important dans l’approfondissement de la paix et de la collaboration économique entre les deux pays. Les communautés vivant le long de la frontière entre l’Éthiopie et le Kenya seront les bénéficiaires directs de l’accord, a-t-il ajouté.

Le communiqué insiste sur le fait que l’accord devrait non seulement renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de l’énergie et les relations diplomatiques, mais aussi donner un nouvel élan aux efforts en cours visant à créer un pool régional d’électricité qui facilitera un système intégré d’approvisionnement en électricité dans toute l’Afrique.

Il est prévu, aux termes de l’accord, que la KPLC paie 0,15 dollar par kWh pour l’énergie électrique fournie, en plus d’une redevance de 6,3 dollars par kWh.