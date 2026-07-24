Le conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé un prêt de 100 millions d’euros (M€) à Gotion Power Morocco, spécialiste chinois des batteries et leurs accessoires, pour financer la création au Maroc, d’une gigafactory intégrée de batteries à base de LFP (Lithium-Fer-Phosphate).

Installé dans la zone franche «Atlantic Free Zone» de Kénitra à 40 Km au Nord de Rabat, la capitale du Maroc, la future usine couvrira l’ensemble de la chaîne de valeur, allant des matériaux de cathode aux cellules, indique la BAD dans un communiqué.

La Banque prévoit de mobiliser jusqu’à 141 M€ supplémentaires auprès de partenaires financiers afin de soutenir la réalisation de ce projet stratégique, dans le cadre de la Nouvelle architecture financière africaine pour le développement (NAFAD).

Porté par Gotion High-Tech Co. Ltd., l’un des principaux fabricants mondiaux de batteries, ayant son siège central à Hefei en Chine, et dont les actions sont cotées à la Bourse de Shenzhen, le projet consistera en la mise en place de la première usine intégrée de fabrication de batteries en Afrique et dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA).

Sa première phase permettra de produire 10 gigawattheures (GWh) de cellules et de packs de batteries destinés aux véhicules électriques, avant une montée en capacité progressive jusqu’à 100 GWh. Cet investissement conforte l’ambition du Maroc de s’imposer comme un pôle de référence mondiale dans les domaines de la mobilité électrique et des chaînes de valeur des technologies vertes.

Au-delà de son impact industriel transformateur, le projet de Gotion Power Morocco, devrait créer plus de 600 emplois directs dès sa première phase et porter le taux d’intégration industrielle locale à 70%, contribuant ainsi au développement des compétences et au renforcement des écosystèmes industriels locaux dans le Royaume du Maroc.