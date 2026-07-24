La Confédération africaine de football (CAF) a mis fin aux informations relayées ces derniers jours par plusieurs médias notamment africains, autour d’une éventuelle augmentation du nombre de de 24 à 28 sélections participantes à la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2027), en confirmant que le tournoi se déroulera selon le format actuel, sans aucun changement.

Cette mise au point de la CAF intervient après la diffusion d’informations de presse selon lesquelles le président de la Confédération, Patrice Motsepe, aurait annoncé le passage de 24 à 28 équipes pour la prochaine édition de la compétition. Dans un communiqué officiel, la CAF a insisté sur le fait que la CAN 2027 réunira 24 sélections, sans aucune modification du format de la compétition.

L’édition 2027 de la Coupe d’Afrique des Nations sera co-organisé par le trio Ouganda, Kenya et Tanzanie en juin et juillet de l’année prochaine, tandis que les éliminatoires débuteront en septembre et octobre 2026.

Ces précisions interviennent au moment où les trois pays hôtes s’activent à achever leurs préparatifs, notamment en ce qui concerne la disponibilité des stades, les infrastructures sportives et les services d’accompagnement.