Le nouveau Coordonnateur Résident et Coordonnateur Humanitaire du Système des Nations Unies au Burkina Faso, Njoya Tikum a annoncé une nouvelle ère de coopération de l’ONU avec ce pays centrée sur le « strict respect de la souveraineté nationale et des priorités » fixées par son gouvernement.

Le Camerounais, Njoya Tikum a présenté le vendredi 31 juillet, ses lettres de créances au Ministre burkinabè des Affaires Etrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, en même temps que le nouveau Représentant Pays du Fonds International pour le Développement agricole (FIDA), Noël Koutera Bataka, selon un communiqué du Département des A.E.

Le nouveau Coordonnateur de l’ONU a annoncé dans une «posture d’accompagnement et d’écoute», son intention d’«aligner ses interventions à la tête du Système des Nations Unies sur la vision du gouvernement burkinabè».

Il s’est engagé à inscrire sa mission dans la consolidation des actions de son prédécesseur, Maurice Azonnonkpo, arrivé au terme de son mandat dans le pays. Pour rappel, le Burkina avait chassé de son territoire, successivement en décembre 2022 et en août 2025, les anciennes Coordonnatrices de l’ONU, Barbara Manzi et Carol Flore Smereczniack, qui avaient a été déclarées toutes les deux, persona non grata.

Le Chef de la diplomatie burkinabè s’est félicité à cette occasion, «de l’aboutissement d’un processus de dialogue et d’écoute» avec l’organisation des nations Unies, marqué par la nomination de Tikum, le 18 juillet dernier, par le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres.

Il a salué « le nouvel engagement de l’ONU qui travaille à instaurer des rapports de confiance, d’ouverture et de sincérité avec ses partenaires» burkinabè.

Le nouveau Représentant Pays du FIDA, de nationalité togolaise, a, de son côté, affiché sa volonté de travailler avec le ministère chargé de l’agriculture, «dans le respect des priorités définies par les autorités nationales».

Le Chef de la diplomatie du Faso, Traoré a enfin assuré les deux diplomates du soutien de son Département pour la réussite de leurs missions respectives dans son pays.