La Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) a officialisé le vendredi 31 juillet, la conclusion de trois accords de financement d’un montant total de 190 millions de dollars US en faveur de CBZ Bank Limited du Zimbabwe.

Signés à El Alamein, en Égypte, par Haytham Elmaayergi, vice-président exécutif d’Afreximbank, et Valeta Mthimkhulu, Directrice générale de CBZ Bank Limited, ces accords de facilités visent à renforcer la capacité de ctte banque à proposer des produits de financement aux entreprises zimbabwéennes et à soutenir, par conséquent, la croissance économique du pays.

Le premier accord consiste en une facilité de financement commercial renouvelable de 150 millions de dollars US, devant permettre à CBZ Bank Limited d’octroyer des financements et des lettres de crédit aux entreprises zimbabwéennes, avec l’objectif de combler le déficit de financement du commerce en Afrique.

La deuxième ligne de crédit, d’un montant de 20 millions de dollars US, cible spécifiquement les petites et moyennes entreprises (PME) engagées dans le commerce. Elle renforce la capacité de CBZ Bank Limited à accompagner ces PME à travers les produits de financement et le renforcement des capacités.

La CBZ Bank Limited bénéficiera enfin d’une facilité de prêt de 20 millions de dollars US prévue en deux tranches, pour contribuer à réduire les déficits énergétiques et à renforcer la stabilité de l’approvisionnement en électricité au Zimbabwe et dans la région de la SADC.

Pour Haytham Elmaayergi, le triple financement d’Afreximbank facilite l’accès aux capitaux pour les entreprises zimbabwéennes orientées vers l’exportation, stimule la génération de devises étrangères indispensables et allège la pression sur les réserves de devises.

Il a précisé que la facilité de financement commercial renouvelable de 150 millions de dollars US profitera à plusieurs secteurs productifs au Zimbabwe, contribuant ainsi à la réalisation de l’ambition de la Vision 2030 du pays, qui est « une société prospère, autonome et à revenu intermédiaire supérieur d’ici 2030».

Valeta Mthimkhulu a, pour sa part, souligné que CBZ était mieux placée pour proposer des solutions de financement qui ouvrent de nouvelles perspectives à l’ensemble de ses clients.

«Des exportateurs aux petites entreprises, nous nous engageons à promouvoir la croissance tout en contribuant aux priorités nationales, y compris le développement énergétique», a-t-elle conclu.