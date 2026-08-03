La Banque africaine de développement (BAD) a annoncé le vendredi 31 juillet dans un communiqué, l’octroi au Sénégal, d’un financement d’environ 20 milliards de FCFA destiné à soutenir ses réformes économiques visant à renforcer la gestion des finances publiques, à accroître la mobilisation des ressources intérieures et à attirer davantage d’investissements privés.

Approuvé il y a deux semaines à Abidjan (Côte d’Ivoire), par le Conseil d’administration du Groupe de la BAD, ce financement accompagne le vaste programme de réformes économiques engagé par le Sénégal afin de renforcer sa soutenabilité budgétaire, d’améliorer sa gouvernance économique et de favoriser une croissance durable tirée par le secteur privé.

Cet appui de la Banque devrait permettre de mettre en œuvre la deuxième phase du Projet d’appui institutionnel à la mobilisation des ressources et à l’attractivité des investissements (PAIMRAI).

Il s’agira d’accompagner les efforts du gouvernement sénégalais en vue de dégager l’espace budgétaire nécessaire au financement de ses priorités de développement et accélérer la mise en œuvre de la « Vision Sénégal 2050 » ainsi que de la Stratégie nationale de développement 2025-2029.

Selon le responsable du bureau pays du Groupe de la Banque au Sénégal, Wilfrid Abiola, la BAD entend consolider à travers cet accompagnement financier, «les réformes économiques, renforcer la mobilisation des ressources intérieures et créer les conditions d’une croissance plus résiliente, tirée par un secteur privé plus dynamique».

Le projet vise, par ailleurs, à stimuler la compétitivité du secteur privé sénégalais, en appuyant les réformes orientées vers l’amélioration de l’environnement des affaires, la promotion de l’entrepreneuriat et l’accroissement de l’attractivité des investissements dans les différents pôles économiques du pays.

Le communiqué fait également état d’actions ciblées qui devraient aider à renforcer les capacités des petites et moyennes entreprises (PME), ainsi que celles des jeunes et des femmes entrepreneurs dans le pays.