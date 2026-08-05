Le ministre congolais Développement industriel, des Zones économiques spéciales et de la Promotion du secteur privé, Michel Djombo a levé le voile ce mardi 4 août, sur les grandes ambitions de son pays autour d’une meilleure valorisation de sa «filière cimentière».

Le Gouvernement congolais entend faire de la «filière cimentière un levier de l’industrialisation et de la diversification économique du pays», a expliqué le ministre Michel Djombo dans un communiqué publié à l’issue d’une mission d’inspection des unités de production cimentière situées dans les Départements du Niari et de la Bouenza (dans le sud du pays).

La République du Congo envisage aussi de développer ses exportations cimentières et faire de cette filière «un levier de la souveraineté industrielle» sous le 3è quinquennat du Président, Sassou N’guesso (2026-2031).

Les capacités de production actuelles du ciment au Congo «dépassent les besoins du marché intérieur», a indiqué l’exécutif congolais qui compte «renforcer les partenariats publics-privés afin d’améliorer la compétitivité du secteur et de soutenir les investissements productifs».

Depuis fin 2017, le milliardaire nigérian, Aliko Dangote a ouvert via sa société «Dangote Cement PLC», une cimenterie à Pointe-Noire à l’extrême sud du Congo. D’un coût de 300 millions US Dollars, cette cimenterie a depuis près d’une décennie, l’ambition de doubler les capacités de production de ciment au Congo et d’accélérer son industrialisation.