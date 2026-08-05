Abdulkadir Uraloglu (ministre des Transports) de la Turquie a informé que la «première locomotive de manœuvre diesel-électrique produite en Turquie a été exportée vers l’Afrique, marquant une nouvelle étape importante pour l’industrie ferroviaire de» son pays à cheval sur l’Europe et l’Asie.

La locomotive de manœuvre «DE 10000 a été fabriquée par le constructeur ferroviaire turc ‘TURASAS’. Nous avons expédié notre locomotive de manœuvre DE 10.000 vers la Tanzanie — une locomotive conçue grâce au savoir-faire de nos ingénieurs nationaux», a détaillé Abdulkadir Uraloglu.

Cette locomotive de manœuvre a été expédiée vers la Tanzanie le 29 juillet et «arrivera prochainement au Port de Dar es Salaam», assure la coopération turque. Un acheminement faisant de la Tanzanie l’un des premiers clients de la Turquie en matière de production d’équipements ferroviaires.

«Le savoir-faire en ingénierie et les capacités de conception acquis au cours du développement de ce moteur ont permis à la Türkiye de franchir une nouvelle étape dans le domaine des systèmes de propulsion. Ce moteur constitue un produit stratégique capable de répondre aux besoins de nombreux secteurs, en particulier celui de l’industrie ferroviaire», vante Abdulkadir Uraloglu via un communiqué.

La locomotive «DE 10000» est par ailleurs équipée du premier moteur diesel entièrement développé en Türkiye, d’une puissance «de plus de 1.000 chevaux, conçu grâce à une collaboration entre TURASAS et le TUBITAK (Conseil turc de la recherche scientifique et technologique).