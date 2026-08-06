Le Sous-secrétariat chargé de l’Aide étrangère, des Affaires humanitaires et de la Liberté religieuse au Département d’Eta américain, a dressé ce mercredi 5 août, le point global des investissements financiers des Etats-Unis dans la riposte internationale contre la 17è épidémie d’Ebola en Afrique, dont la République Démocratique du Congo (RDC) est l’épicentre.

Afin d’empêcher la détérioration de la situation humanitaire dans les pays touchés par Ebola, le Département d’État américain continue de fournir une aide humanitaire multisectorielle, «dont 350 millions de dollars destinés à la RDC, au Soudan du Sud et à l’Ouganda, dans le cadre de notre aide de 1,8 milliard de dollars à l’OCHA» (Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies), annoncée le 14 mai 2026, a expliqué la diplomatie américaine.

Dans la même dynamique, le 16 juin 2026, les États-Unis se sont joints aux autres pays du G7 ainsi qu’à l’Égypte, à l’Inde, au Kenya et à la Corée du Sud pour «appeler à une réponse forte et coordonnée face aux risques sanitaires liés à l’épidémie d’Ebola en RDC», rappelle le Département d’Etat, précisant que les USA continuent d’encourager d’autres pays à se joindre à eux «pour lutter contre cette épidémie et appellent les pays partenaires à mobiliser des fonds et à accroître la coordination».

Dans les détails, le Département d’Etat indique avoir affecté 512 millions de dollars aux activités d’intervention immédiate et de préparation aux situations d’urgence, ajoutant que 292 tonnes de fournitures humanitaires ont été acheminées vers les zones touchées par l’épidémie.

D’après la même source, «8,6 millions d’examens de dépistage dans les pays à risque concernés ont été opérés, 1 million de personnes ont reçu des messages de communication sur les risques, 184 mille équipements essentiels ont été livrés pour lutter contre la propagation de la maladie, et 12 Centres spécialisés dans le traitement d’Ebola ont été mis sur pieds» dans les régions affectées par Ebola, grâce à la coopération américaine.