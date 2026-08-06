Mme Anes Ben Gharbal, chargée de la communication au ministère tunisien du Tourisme a révélé que «jusqu’à fin juillet 2026, un peu plus de 5,8 millions de visiteurs se sont rendus en Tunisie, ce qui constitue une progression estimée à 2,6% par rapport à la même période de l’année précédente».

Le principal marché émetteur de touristes «vers la Tunisie a été le marché européen qui a progressé d’environ 3%», a-t-elle ajouté, soulignant que dans un contexte international «incertain», les différentes destinations touristiques mondiales, dont la Tunisie «connaissent certaines difficultés». Anes Ben Gharbal précise néanmoins, que «ces performances sont le fruit des efforts conjoints du ministère du Tourisme et des différentes administrations concernées».

Pour attirer davantage de touristes étrangers vers ses sites, le ministère tunisien du Tourisme a annoncé avoir mis en œuvre une «stratégie nationale basée sur la diversification de ses marchés émetteurs et l’intensification des efforts pour attirer davantage de touristes chinois». Le tourisme constitue l’une des principales sources de rentrées de devises en Tunisie.

Le lancement de campagnes de promotion sur le marché chinois ainsi que le renforcement des liaisons aériennes entre la Chine et la Tunisie sont en ce moment les chantiers prioritaires du ministère tunisien du tourisme.