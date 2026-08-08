La Colombie a annoncé ce vendredi 7 août, le retrait de sa reconnaissance de la pseudo-république sahraouie (RASD) et réaffirmé son soutien à la souveraineté du Royaume du Maroc sur ses Provinces du Sud.

Lors d’un entretien avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, ce vendredi à Cali, au Sud-ouest de la capitale Bogota, le vice-président de la République de Colombie, José Manuel Restrepo a déclaré en présence du ministre colombien des Relations extérieures, Omar Bula Escobar, que la Colombie « reconnaît la souveraineté du Maroc sur son Sahara », consacrant ainsi une nouvelle orientation de la position colombienne sur cette question.

Rappelant que le Royaume est « le premier allié de la Colombie en Afrique », le vice-président de la Colombie a également exprimé la volonté de son pays d’établir avec le Maroc un partenariat stratégique.

Pour sa part, Manuel Restrepo a souligné que cette décision marque « un nouveau départ » dans les relations bilatérales entre la Colombie et le Maroc.

De son côté, Nasser Bourita a qualifié d’ »historique » cette décision de la Colombie de retirer sa reconnaissance de la pseudo-« RASD » et de reconnaitre la souveraineté du Maroc sur son Sahara, soulignant que cette décision devrait donner « un grand élan » aux relations bilatérales. Il a aussi précisé que le Maroc et la Colombie peuvent constituer des plateformes économiques l’un pour l’autre, en mettant à profit leurs positions respectives en Afrique et en Amérique latine.

Le Chef de la diplomatie marocaine a, enfin, affirmé que sa présence à Cali, sur Hautes Instructions royales pour représenter Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la cérémonie d’investiture du nouveau président, Abelardo de la Espriella, traduit la volonté du Royaume d’accompagner cette nouvelle dynamique et de porter les relations maroco-colombiennes à un niveau supérieur.