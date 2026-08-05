Le partenariat stratégique entre le Bénin et le Nigeria dans les domaines de la défense et de la sécurité a connu un nouveau développement ce mardi 4 août, à l’occasion d’une visite de 3 jours du ministre nigérian de la Défense, le Général Christopher Gwabin Musa à Cotonou, la capitale béninoise.

Ce déplacement s’inscrit dans la droite ligne du raffermissement de l’axe Abuja-Cotonou depuis l’entrée en fonction du jeune Président béninois, Romuald Wadagni.

«La CEDEAO et l’AES (Alliance des Etats du Sahel) doivent travailler ensemble pour vaincre le terrorisme, neutraliser les criminels transnationaux et protéger l’avenir de l’Afrique de l’Ouest», a souhaité le général Gwabin Musa durant ses premières prises de parole dans la capitale du Bénin.

Le ministre nigérian de la Défense a aussi plaidé en faveur de la mise en place d’un cadre régional de concertations pour «répondre au terrorisme, à l’extrémisme violent, à la criminalité transfrontalière et à l’insécurité maritime dans le Golfe de Guinée».

Les menaces sécuritaires sous-régionales «ne reconnaissent ni ne respectent les frontières nationales, et exigent une coordination plus approfondie, un partage renforcé du renseignement et une coopération pratique entre les États voisins», a souligné le ministre Christopher Gwabin Musa.

Le 69è Sommet ordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO tenu le 19 juillet dernier à Lungi en Sierra Léone, avait prorogé jusqu’au mois de décembre 2026, «le mandat du Négociateur en chef de l’organisation», le Guinéen Lansana Kouyaté, auprès des trois pays (Mali, Niger et Burkina Faso) membres fondateurs de l’AES.

L’instance sous-régionale a réaffirmé que les discussions avec les «trois États de l’AES se poursuivront exclusivement dans un cadre collectif» et les a invités à s’abstenir de conclure des «accords bilatéraux» à même de compromettre la dynamique de cohésion interne de la CEDEAO.

Sous les Présidents président nigérian, Buhari et béninois, Talon, le Nigeria avait fermé pendant plus d’un an, ses frontières terrestres avec le Bénin pour lutter contre la contrebande du riz importé.